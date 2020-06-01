برهم صالح يؤكد للمحافظين دور الحكومات المحلية بنشر الوعي وترسيخ سبل التكاتف

( المستقلة)… أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن التحديات الصعبة التي تواجه العراق تتطلب المزيد من التعاون بينالأجهزة الأمنية والصحية والمواطنين والعمل سوية من أجل تجاوز الأزمة الحالية.

وقالت الرئاسة في بيان لها تلقته ( المستقلة).. اليوم الاثنين ان “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، في قصر السلام ببغداد ، اليوم الإثنين 1-6-2020، عدداً المحافظين“.

وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، “ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل تقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبنا والارتقاءبالمستوى المعيشي لهم“، مشيرا الى أن “الحكومات المحلية تتحمل اليوم مسؤولية مضاعفة في تقديم الدعم والإسنادللمواطنين لمواجهة الأوضاع التي تمر بها البلاد وذلك من خلال الالتزام بالإرشادات الصحية في مكافحة جائحة كورونا وبما يحفظ صحة وسلامة العراقيين“.

وأضاف رئيس الجمهورية أن “التحديات الصعبة التي تواجه العراق على أكثر من صعيد تتطلب المزيد من التعاون بين الاجهزة الأمنية والصحية والمواطنين والعمل سوية من أجل تجاوز الأزمة الحالية“، مشدداً على “دور الحكومات المحلية في نشر الوعي وترسيخ سبل التكاتف والتآزر والتضامن بين الأهالي، بما يحقق الأمن والاستقرار في المدن كافة“.

وأكد على، “ضرورة المحافظة على الإنجازات المتحققة ضد العصابات الإرهابية وإدامة زخم الانتصارات بمطاردة ماتبقى من فلول تنظيم داعش“.

بدورهم، قدم المحافظون “شرحاً مفصلاً عن واقع محافظاتهم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن استعراضالخطط والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، مثمنين جهود رئيس الجمهورية في متابعته المباشرة لشؤونالمحافظات“.( النهاية)