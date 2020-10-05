برهم صالح يؤكد على دور الرقابة المالية بالحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد

برهم صالح يؤكد على دور الرقابة المالية بالحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد

المستقلة / – اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، على أهمية ديوان الرقابة المالية في الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد.

وذكر بيان عن مكتب صالح ان الأخير “استقبل في قصر بغداد، رئيس ديوان الرقابة المالية وكالة رافل ياسين خضير”.

واكد رئيس الجمهورية بحسب البيان على “أهمية الدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية في الحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد الإداري والمالي، والارتقاء بالأنظمة الإدارية في مؤسسات الدولة، بما يعزز الشفافية والنزاهة”، مشدداً على “دعمه الكامل للإجراءات المتخذة من قبل الديوان لتحقيق هذه الأهداف”.

من جانبه، ثمن رافل ياسين اهتمام ودعم رئيس الجمهورية لعمل ديوان الرقابة المالية في القيام بالمهام المنوطة به، وتطوير عمله وتذليل المصاعب التي تواجهه، مستعرضاً سير عمل الديوان والخطط الموضوعة للفترة المقبلة.