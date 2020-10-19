برهم صالح يؤكد على أهمية ضمان المستوى العلمي للجامعات

المستقلة / – استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح وزير التعليم العالي ، مؤكدا على أهمية ضمان المستوى العلمي للجامعات واتخاذ إجراءات الوقاية من وباء كورونا خلال .

وذكر بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاثنين، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب”.

وأكد رئيس الجمهورية على “ضرورة استكمال متطلبات العام الدراسي الجديد، ومواكبة التطورات والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا في طرق التواصل، وأهمية اتخاذ أقصى التدابير للوقاية من الوباء، وضمان عدم تأثر المستوى العلمي بهذه الظروف التي تواجه العالم أجمع”.

وشدد على “ضرورة الارتقاء بالتعليم الأكاديمي وضمان حماية الاستقلالية العلمية للجامعات، والاستفادة من الكفاءات للطلبة المتفوقين، وفتح أبواب التعاون والتنسيق مع الجامعات العالمية والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الخصوص، من أجل أن تكون الجامعات العراقية في مصاف أقرانها في دول العالم”.

من جانبه، قدم الوزير نبيل كاظم عبد الصاحب “شكره لتوجيهات رئيس الجمهورية، مستعرضاً سير عمل الوزارة وخططها المستقبلية والتحديات التي تواجه قطاع التعليم في البلد”.

يذكر إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهدف إلى إجراء تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والتقنية والثقافية في العراق، وتقوم بتوجيه المؤسسات العلمية والبحثية لتتولى عملية خلق جيل جديد مزود بالعلم والمعرفة، لتكون هذه المؤسسات قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع العراقي .

كما تهدف الوزارة إلى تطوير العلاقات العلمية والثقافية وتوسيع العلاقات الودية في هذه المجالات مع الدول الأخرى والمنظمات العلمية والأكاديمية المختلفة في جميع أنحاء العالم من أجل تحقيق الانسجام والتكامل في مجالات العلم والمعرفة.