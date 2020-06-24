برهم صالح يؤكد ضرورة توحيد الجهود وتبادل الخبرات الطبية بين العراق والأردن

(المستقلة)… أكد رئيس الجمهورية برهم صالح سعي العراق إلى بناء علاقات متطورة مع الأردن من خلال رفع مستوى التعاون معها في المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة، مشيرا الى أهمية تعزيز المشتركات والروابط بين البلدين.

وقالت الرئاسة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء “استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم في قصر بغداد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية، وتنسيق المواقف بين البلدين من أجل تخفيف حدة الأزمات في المنطقة”.

وأشار صالح الى “إلى أهمية تعزيز المشتركات والروابط التاريخية والثقافية بين البلدين الشقيقين، معرباً عن تطلع العراق إلى بناء علاقات متطورة من خلال رفع مستوى التعاون مع الأردن في المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة”.

وأكد صالح، “على ضرورة توحيد الجهود والعمل جنباً إلى جنب وتبادل الخبرات الطبية بين العراق والأردن من أجل الحد من تداعيات تفشي جائحة كورونا وتجاوز آثارها على الصعيدين الصحي والاقتصادي”.