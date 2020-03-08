برهم صالح يؤكد دعم العراق لمصر في قضية سد النهضة

(المستقلة)..أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، دعم العراق لجمهورية مصر العربية في سعيها لحماية حقوقها المائية بشأن قضية سد النهضة على أساس القانون الدولي، وبما لا يؤدِي للإضرار بمصالح مصر وأمنها المائي.

واستلم صالح لدى استقباله،اليوم الاحد،وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن الحقوق المائية لجمهورية مصر في سد النهضة، والتطورات الإقليمية والدولية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.

وأشار صالح، اثناء اللقاء، الى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والأواصر الأخوية بين العراق ومصر، والحرص على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، مؤكداً وشدد السيد الرئيس على ضرورة التنسيق المشترك بين الدول الشقيقة والصديقة في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وحمّل رئيسُ الجمهورية وزيرَ الخارجية المصري تحياته “لأخيه” الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمنياته للشعب المصري بالمزيد من التقدم والازدهار.

بدوره نقل شكري تحيات الرئيس المصري إلى رئيس الجمهورية وامنياته للشعب العراقي بالاستقرار والأمان، مؤكداً وقوف مصر الى جانب العراق، ورغبتها الجادة في استمرار تطوير العلاقات الثنائية وزيادة حجم التعاون والتشاور البناء بما يخدم المصالح المشتركة.