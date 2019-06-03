برهم صالح وعبد المهدي يبحثان الاوضاع الاقليمية والدولية ويؤكدان الالتزام بحيادية العراق

(المستقلة) … بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاوضاع السياسية الاقليمية والدولية، والالتزام بحيادية العراق بعيدا عن سياسة المحاور.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، ان صالح “استقبل في مكتبه ببغداد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وجرى مناقشة الاوضاع الدولية والاقليمية، ودور العراق المستند الى النأي عن سياسة المحاور، والاستمرار في الالتزام بسياسته الواضحة ومصالحه الوطنية العليا، وقراره الوطني المستقل، وتجنيب البلاد آثار الصراعات والازمات وبما يحمي الاستقرار المتحقق للعراقيين”.

واشار الى “التطرق الى نتائج مؤتمري القمة العربية الطارئة وقمة منظمة التعاون الإسلامي الرابعة عشرة اللذين عقدا في مكة المكرمة مؤخراً”.

واضاف “كما جرى خلال اللقاء بحث الاوضاع والتطورات في كركوك وديالى، وضرورة بذل الجهود لحل المشاكل التي تواجهها المحافظتين، ولمواجهة الارهاب وتعزيز الامن والسلم المجتمعي”.