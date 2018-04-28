برهم صالح: مهربي النفط وبائعي الأرض هم المسؤولون عن الأوضاع بكركوك

(المستقلة)… اتهم برهم صالح رئيس قائمة الوطنية الانتخابية في كركوك التي تضم التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، وحركة التغيير، والجماعة الإسلامية يوم السبت من اسماهم “مهربي النفط وبائعي الأرض” بانهم هم من اوصلوا المحافظة الى ما تمر به من أوضاع.

وقال صالح في كلمة له خلال انطلاق الحملة الانتخابية للقائمة في المحافظة انه “لن نسمح ان يتصرف المهربون للنفط بمصير كركوك ومقدراتها مرة أخرى”.

وأضاف ان “هوية كركوك القومية كوردستانية، ولن نسمح بان يستمر الوضع الحالي”، مؤكدا تعرض المحافظة الى عمليات التعريب في زمن حكم حزب البعث.

واردف صالح بالقول انه “للأسف، مجموعة من مهربي النفط وبائعي الاراض هم المسؤولون عما يجري في كركوك”، مردفا بالقول ان “كركوك لا تقبل بالذلة”.

وأشار الى انه “بلا مشاركة الكورد لا امان في كركوك ويجب اشراكهم في الملف الأمني”، في إشارة إلى إعادة قوات البيشمركة، والامن الاسايش الى المحافظة”، مؤكدا ان الملف الرئيس في تشكيل الحكومة المقبلة هو تطبيق المادة 140 من الدستور، وتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.(النهاية)