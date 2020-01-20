برهم صالح سوف يكلف “رئيس وزراء” جديد في الساعات القادمة

المستقلة … كشف رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، الاثنين، ان رئيس الجمهورية سيكلف اليوم المرشح لمنصب رئيس الوزراء.

وقال الخالدي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح سيكلف اليوم المرشح لشغل منصب رئيس الوزراء”.

واضاف الخالدي ان “المرشح تم الاتفاق على صفاته مع الجماهير المنتفضة”.

يذكر ان المتظاهرين صعدوا يوم امس من الاحتجاجات في بغداد والمحافظات بعد انتهاء المهلة الدستورية لتكليف مرشح لرئاسة الوزراء، حيث تم قطع الطرق امام حركة السير ما دفع بالقوات الامنية الى اطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع ادى الى تسجيل حالات اختناق.