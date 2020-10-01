برهم صالح : انتخابات نزيهة بعيداً عن السلاح والتزوير ضرورة نحو الإصلاح المنشود

المستقلة / – اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ، ان الانتخابات النزيهة بعيداً عن سطوة السلاح والتزوير، ضرورة للانطلاق نحو الإصلاح المنشود.

وذكر صالح في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الخميس ، بمناسبة الذكرى الاولى لاحتجاجات تشرين، انه “يمر عام على الحراك الشعبي الناهض، حراك يختزل اجيال من المعاناة، نابع من الرغبة في تحقيق طموح المواطنين في وطن، في دولة مقتدرة ذات سيادة، ضامنة لأمنهم وحقوقهم”.

واضاف ان “الانتخابات النزيهة بعيداً عن سطوة السلاح والتزوير، ضرورة للانطلاق نحو الإصلاح المنشود في منظومة الحكم وتلبية حقوق العراقيين”.