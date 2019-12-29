برهم صالح : القصف الامريكي انتهاك لسيادة العراق ومناف للاتفاقيات بين البلدين

(المستقلة)..شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، على ان القصف الامريكي لاحد مقار الحشد يشكل “انتهاكا لسيادة العراق”

وقال صالح في بيان مقتضب ، ان “القصف الامريكي على احد مقار الحشد الشعبي مناف للاتفاقات مع امريكا ومضر بالعراق”، مؤكدا بأنه “غير مقبول”.

وادان صالح “العدوان الاميركي”، واصفا اياه بأنه “انتهاكا لسيادة العراق”.

يذكر ان القوات الاميركية نفذت اليوم الاحد، ثلاث ضربات جوية على مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي ادت إلى استشهاد اربعة مقاتلين بينهم معاون آمر اللواء وإصابة 30 آخرين، فيما اكد مصدر امني ان الحصيلة ارتفعت الى 18 قتيلا.