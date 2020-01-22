برهم صالح: الشباب العراقي يتظاهر من أجل التغيير نحو عراقٍ أفضل ذو سيادةٍ على قراره وأراضيه

(المستقلة)..أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ان العراق يمر الآن باوقات عصيبة حيث يتظاهر المحتجون، ومعظمهم من الشباب العراقي، في الشوارع منذ نحو أربعة أشهر، مشيراً الى انهم يطالبون بالتغيير، ولديهم رغبات عميقة ومطالب بفرص اقتصادية وأخرى لوطن، وأن يجعلوا أصواتهم مسموعة ومستجابة.

وأوضح صالح، في كلمة القاها في منتدى دافوس الاقتصادي اليوم الأربعاء 22-1-2020، ان الصراع الإقليمي يهدد سيادتنا في ذات الوقت، ونحن في عين العاصفة، معرباً عن ثقته بأن يرتقي العراق إلى مستوى هذه التحديات، بدلاً من أن يقع فريسة لها، خاصة انه ما يزال بإمكاننا أن نظهر كبلد أفضل وأقوى وأكثر تماسكاً وازدهاراً.

وقال “لقد ذكّرتنا التوترات المتصاعدة بين إيران ودول الخليج والولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأن طموحاتنا تظل عرضة للنزاعات السياسية الخارجة عن سيطرتنا وللتدخل الأجنبي غير المرحب به”

وشدد على أن “العراق يسعى لعلاقات جيدة مع الجميع، وليس لدينا مصلحة في الانجرار إلى صراعات ليس من خيارنا وصنعنا، ولكن إذا ظل جيراننا وحلفاؤنا على خلاف، ولم تُحترم سيادتنا، واستُخدمت أراضينا كساحة للمعركة، حينها لا يمكننا أن نأمل في تحقيق أجندة التغيير الخاصة بنا”.

وأضاف رئيس الجمهورية أن دعوة البرلمان العراقي الأخيرة لسحب القوات الأمريكية من بلادنا ليست علامة على الجحود أو العداوة، بل إنه رد فعل على ما يراه الكثير من العراقيين انتهاكاً لسيادة بلادهم.

واضاف مؤكدا “نحن العراقيين نعلم في نهاية المطاف أن المستقبل يكمن في أيدينا، لكننا ممتنون أيضا للمساعدة التي يقدمها شركاؤنا، في الشرق والغرب، ونعلم أن التزامهم تجاهنا أمر حيوي لنجاحنا”.