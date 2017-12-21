برهم صالح : الحديث عن استخدام قوة عسكرية من بغداد أمراً مدمراً

(المستقلة)… اكد رئيس تحالف الديمقراطية والعدالة برهم صالح ان الحل في كوردستان ينبغي ان يتم بالحوار بين القوات الرئيسة في الاقليم، مشددا على أن الحديث عن استخدام القوة العسكرية من بغداد لحسم المشكلات يعد أمراً مدمراً.

وذكر صالح في تغريدة له على حسابه في “تويتر” ان “الحل في كوردستان بالحوار بين القوى الكوردستانية الرئيسة”، لافتا الى ان “الحديث عن استخدام قوة عسكرية عراقية من أجل حسم المشكلات أمر مدمر، يضاف الى الكوارث الأخرى الاخيرة”، حسب تعبيره.

واضاف صالح ان “هذا التوجه هو بالضد من مصالح الشعب الكوردستاني والعراق ايضاً”، مبيناً ان “الانتخابات الشفافة هي الحل لازمة الحكم في كوردستان”.(النهاية)