برنامج تلفزيوني يسيء لزوجة الرسول

أثار مقطع من برنامج “أحوال الناس” الذي تبثه فضائية “الجزائرية” جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورأى النشطاء أن البرنامج أساء إلى زوجة الرسول خديجة، والتي وصفت في المقطع بـ”الهجالة”، وهي كلمة مسيئة في بعض مناطق الجزائر، وتُطلق على النساء اللواتي فقدن أزواجهن أو تطلقن.

وتناول البرنامج في حلقته السادسة موضوع زواج المطلقة، ويتناقش البطل في أحد المشاهد مع والدته حول عريس محتمل لشقيقته، وحول ضرورة إبلاغ والدة العريس بأن شقيقته مطلقة ولها طفل، وهنا تثور والدة العروسة في وجه ابنها ،وتقول بأنه لا شيء يعيب ابنتها، وتُردد: “الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وتزوج من امرأة كبيرة في السن و”هجالة”.