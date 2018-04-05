برنامج القاهرة ٣٦٠ يستضيف غدا ابطال فيلم نورت مصر

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

يستضيف برنامج القاهره 360 غدا ابطال فيلم ” نورت مصر” الذى يتم عرضه حاليا بالسينما، للنقاش عن تصنيف الفيلم انه للجمهور العام وانه يناقش احدى القضايا فى اطار كوميدى لايت وعن تصريحات ابطال الفيلم انه لاتوجد بطوله مطلقه انهم جميعهم ابطال .

الفيلم تأليف وليد يوسف وإخراج شادى على، ويتشارك بطولته بيومى فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد ثروت وآخرون، وتدور أحداثه فى إحدى المناطق الشعبية، بعد عودة أحد رجال الأعمال إليها من دولة الكويت، محملًا بالكثير من الأموال، ويطمع أصدقاؤه فى هذه الأموال، ويحاولون الاستيلاء عليها، دون جدوى، فى إطار اجتماعى كوميدى.

يذكر ان برنامج القاهره 360 المذاع على قناه القاهره والناس يوم الجمعه فى تمام الساعه العاشره مساءا تقديم الاعلاميه دينا عبد الكريم والاعلامى احمد سالم.