برنامج الأغذية العالمي يرحب بمساهمة كوريا لدعم الأكثر إحتياجاً في العراق

(المستقلة).. تلقى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تمويلاً مرناً قيمته مليون دولار أمريكي من جمهورية كوريا لتقديم المساعدات الغذائية للأسر النازحة داخلياً في العراق.

وقال بيان عن البرنامج أن المساهمة المقدمة من جمهورية كوريا الجنوبية ستساعد على تقديم المساعدات الغذائية لـ53،400 نازحاً داخليًا لمدة شهر. مبينا وجود “العديد من الأشخاص غير قادرين على العودة إلى منازلهم، حيث يواجهون تحديات كبيرة، مثل الافتقار إلى الأمن، وقلة فرصة العمل، وقلة الخدمات في مسقط رأسهم”.

وقال جانغ كيونغ ووك – سفير جمهورية كوريا في العراق: “إن جمهورية كوريا تُجسد نموذجًا فريدًا للتحول من دولة متلقية إلى دولة مانحة، حيث كانت تسعى دائماً إلى أن ترد إلى المجتمع الدولي ما قد قدمه لها. نأمل أن تدعم مساهماتنا الجهود المبذولة من برنامج الأغذية العالمي لمساعدة الأشخاص النازحين داخلياً على إعادة بناء حياتهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.”

ويعطي برنامج الأغذية العالمي الأولوية للأشخاص النازحين داخلياً في تسع محافظات في أنحاء العراق ، مبينا بأنهم سيتلقون المساعدة عبر التحويلات النقدية، التي تمنح الأشخاص حرية شراء الغذاء الذي يحتاجون إليه بناءً على احتياجاتهم الغذائية وأفضلياتهم.

وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق عبد الرحمن ميجاج: “إن برنامج الأغذية العالمي يُعرب عن امتنانه وتقديره لجمهورية كوريا لهذه المساهمات المقدمة في الوقت المناسب ولدعمها الدائم والسخي”.

واضاف “بفضل التمويل المرن – أو غير المخصص- يتمكن برنامج الأغذية العالمي من تحديد أولويات البرامج في العراق التي بحاجة إلى دعم عاجل، ونأمل من بقية الجهات المانحة أن تحذو حذو جمهورية كوريا التي نأمل أن تستمر شراكتنا معها.”

ويمثل التمويل المرن خمسة في المائة فقط من إجمالي الموارد المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي في عام 2019.

وخلال العام الماضي، واصل برنامج الأغذية العالمي العمل بالتعاون مع وزارة الهجرة والمهجرين في العراق لضمان القيمة مقابل المال في استخدام موارد الحكومة وموارد التبرعات.

كما قام برنامج الأغذية العالمي بتعويض النقص في الحصص الموزعة من وزارة الهجرة والمهجرين في معسكرات الأشخاص النازحين داخلياً من خلال تقديم المساعدات النقدية أو المساعدات الغذائية.

وفي نهاية عام 2019، أدى هذا المنهج التكميلي إلى ادخار مبلغ قدره 6.2 مليون دولار أمريكي فيما يخص المساعدات النقدية، بالإضافة إلى 1900 طن (1.2 مليون دولار أمريكي) فيما يخص المساعدات الغذائية. وسيتم استخدام ما تم ادخاره في عام 2020 لمواصلة ترتيب هؤلاء الأشخاص الضعفاء حسب الأولوية.