برلماني سوداني : القرآن يدعو للتطبيع مع اسرائيل

المستقلة/- أعرب نائب سابق في البرلمان السوداني أبو القاسم برطم عن قناعته بأن القضية بين السودان وإسرائيل لا علاقة لها بالدين والإيديولوجية، بل إنها سياسية حصرا.

وتابع: “أقول دائما للناس، أعتقد أن القرآن يدعو إلى التطبيع مع إسرائيل ومع اليهود، ويقول إن بإمكاننا أن نأكل من طعامهم وأن نتزوج منهم.. ديننا لا يدعو إلى العداوة مع إسرائيل أو مع اليهود”.

وأكد البرلماني السابق أن “هناك دعما شعبيا للتطبيع مع إسرائيل داخل السودان”، ولا مشكلة لدى المواطن السوداني العادي في إقامة العلاقات العلنية مع الدولة العبرية.

ويأتي ذلك على خلفية تقارير صحفية زعمت أن السودان سيصبح دولة عربية أخرى ستمضي قدما في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، شدد على أن هذه الخطوة تتطلب بحثا مجتمعيا عميقا ولن تتخذ على وجه الاستعجال.