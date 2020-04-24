برلماني : رواتب الموظفين خط احمر ولا يمكن المساس بها

( المستقلة) اعتبر النائب علاء الدلفي أن رواتب الموظفين خط أحمر، فيما أكد أنه لا يمكن المساس بهذه الرواتب.

وقال الدلفي في بيان له تلقته ( المستقلة).. اليوم الجمعة إنه “ظهرت في الآونة الاخيرة جملة تصريحات من قبل مسؤولين في الحكومة التنفيذية وتسريبات اعلامية تشير الى وجود نوايا للتلاعب بالمخصصات في رواتب موظفي الدولة بشكل عام بالتزامن مع ازمة انخفاض اسعار النفط“.

وأضاف أنه “كان الاجدر ان يتم وضع خطط ومعالجات اقتصادية لتلافي هكذا ازمات من شأنها ان تؤثر على الحالةالمعيشية للمواطن والموظف على حد سواء الذين يقدمون كل ما عندهم في خدمة الدولة ومؤسساتها بدلاً من استقطاع رواتبهم “.

واعتبر الدلفي، أن “رواتب الموظفين خط احمر ولا يمكن المساس بها“.

فيما دعا الحكومة الى “ايجاد اجراءات بديلة عبرتنويع مصادر الايرادات المالية لاسيما وان بلادنا فيها الكثير من الخيرات ومقومات النهوض الاقتصادي وسنقف بالضدمن اي اجراء يثقل كاهل الموظف البسيط“.( النهاية)