برلمانيات يدعون لاعادة الاسر النازحة ومعرفة مصير المئات من الايزيديات المختطفات

( المستقلة)… دعا تجمع البرلمانيات العراقيات، الى اعادة الاسر النازحة ومعرفة مصير المئات من الايزيديات المختطفات.

وقالت رئيسة التجمع آلا طالباني في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم السبت “بمشاعر مفعمة بالحزن، يستذكر تجمع البرلمانيات العراقيات فاجعة سقوط الموصل على ايدي تنظيم داعش الارهابي، هذه العصابات الظلامية التي حكمت الموصل ثلاث سنوات بالحديد والنار، وقتلت وسبت النساء الايزيديات ودمرت البنى التحتية ، وهدمت المساجد والكنائس والارث الحضاري لثاني أكبر مدن العراق ، مثلما محت شواهد المدينة العريقة بانبيائها ورموزها،، وارتكبت بحق الابرياء والعزل افظع الجرائم التي عرفتها الانسانية”.

واضافت طالباني ان “اهل نينوى ذاقوا ويلات التهجير والنزوح والجوع والحرمان وفقدان الاحبة عبر القتل بدم بارد، فتيتم الآلاف من الاطفال وترملت النساء، حتى جاء يوم التحرير الذي اثلج صدور المتبقين من اهلها المفجوعين”.

وناشد التجمع رئيس الوزراء :” الحث على اعادة العوائل النازحة وسكان المخيمات الى مدنها وقراها وقصباتها، وتعويضها عن سنوات الحرمان التي ذاقت فيها الويل والثبور، مع شمول الموصل بحصة من الموازنة تكفيها لاعادة الحياة الى بنيانها وشمول مواطنيها بامتيازات خاصة تعويضا لهم عن الليالي حالكة السواد التي قضوها خوفا وترقبا لمصيرهم المجهول”.

وطالب التجمع بـ”معرفة مصير المئات من الايزيديات المختطفات واعادتهن الى عوائلهن، وحماية ماتبقى منهن، ممن هربن من براثن التنظيم اللئيم، وتعويضهن ماديا ومعنويا ونفسيا”، لافتا الى :” ان عمليات اعادة اعمار الموصل قد شابها الكثير من التأخير، ومن حق اهلها تحقيق امانيهم بعودة مدينتهم الى ماكانت عليه من قبل، اما للربيعين ومدينة للمساجد والانبياء، وقد آن الاوان لحملة وطنية كبيرة للنهوض بواقعها الاليم”.( المنتهية)