برعاية الرئيس المصري انعقاد الجولة السادسة لتوحيد الجيش الليبي

المستقلة- القاهرة – وليد الرمالي

برعاية الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى و انطلاقا من دور مصر التاريخى تجاه اشقائها فى ليبيا واصل ابناء المؤسسة العسكرية الليبية بمشاركة رؤساء الاركان الجولات الهادفة لتوحيد الجيش الليبى على اسس مهنية واحترافية خالصة بما يجعله قادرا على الاضطلاع بدوره كضامن لوحدة الدولة المدنية فى ليبيا وسيادتها على كامل ترابها الوطنى , وحماية مقدراتها وثرواتها باعتبارها ملكا خاصا لابناء الشعب الليبى

وقد انعقدت الجولة السادسة اليوم عشرين مارس 2018 بمشاركة السيد اللواء / عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية والسيد/ سامح شكرى وزير الخارجية والسيد اللواء مساعد وزير الدفاع للشئون الخارجية والسيد اللواء رئيس المخابرات الحربية ورئيس اركان الجيش الليبى الفريق/ عبد الرازق الناظورى واللواء/ عبد الرحمن الطويل بالاضافى الى رئيس وفدى الجيش الليبى اللواء/ فرج الصوصاع واللواء /على عبد الجليل واعضاء اللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبى

وقد اتفق وفد الجيش الليبى على اعادة التاكيد على الثوابت الوطنية الراسخة للجيش الليبى وعلى راسها الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا وعلى مدنية وعلى ضرورة الابتعاد بالمؤسسة العسكرية عن اية استقطابات من شأنها التأثير بالسلب على الاداء الاحترافى والدور الوطنى للجيش الليبى

كما اكد المشاركون على ضرورة المضى فى مشروع توحيد الجيش الليبى بما يجعله قادرا على التعاطى بشكل ايجابى مع التحديات التى تواجهها الدولة الليبية حاليا ومستقبلا فى ضوء المخاطر المحدقة بها وعلى رأسها خطر الارهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة

تم الاتفاق كذلك على مواصلة وفد الجيش الليبى واجتماعاته فى القاهرة خلال الفترة القليلة المقبلة لبحث اليات التنفيذ والتطبيق الفعلى للمشروع الوطنى لتوحيد الجيش الليبى بما يتلاءم مع مهامه المنوط بها وكذلك لتلبية متطلبات واحتياجات الدولة الليبية .