برشلونة يواجه نقصا حادا في عدد اللاعبين

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يواجه برشلونة الإسباني نقص حاد في عدد لاعبيه الجاهزين في الوقت الحالي، وأصبح مهددا ألا يجد 11 لاعبا من الفريق الأول جاهزين للمشاركة أمام نابولي الإيطالي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

إصابات وعقوبات:

برشلونة كان قد تعادل 1-1 مع مضيفه نابولي، مساء الثلاثاء، في مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، التي شهدت طرد أرتورو فيدال وإنذار سيرخيو بوسكيتس، فضلا عن إصابة جيرارد بيكيه في الكاحل.

وبهذا لن يتمكن فيدال من المشاركة في مباراة الإياب بملعب كامب نو بسبب الإيقاف، وكذلك بوسكيتس لتراكم البطاقات، كما أن موقف بيكيه من خوض اللقاء بات ضبابيا، ومن المنتظر أن يتضح بعد خضوعه للفحص الطبي والوقوف على مدى خطورة إصابته.

ويغيب كل من سيرجي روبرتو وجوردي ألبا حاليا عن البارسا للإصابة، بجانب الثنائي عثمان ديمبيلي ولويس سواريز الذين انتهى الموسم بالنسبة لهما بالفعل.

ويتوقع أن يعود روبرتو بعد مواجهة نابولي بأسبوع تقريبا، فيما يتوقع أن يعود ألبا قبل 10 أيام تقريبا من اللقاء، لكن حال حدوث انتكاسة له وعدم عودته في الموعد المحدد، بجانب غياب بيكيه، سيجد كيكي سيتين مدرب البلاوجرانا نفسه في ورطة.

ومن المقرر أن يستضيف برشلونة نظيره نابولي يوم الأربعاء 18 مارس/أذار المقبل في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

من هم اللاعبين المتاحين؟:

سيكون أمام سيتين كل من مارك أندريه تير شتيجن ونيتو لاختيار أحدهما في حراسة المرمى، وفي الدفاع كليمنت لينجليه وصامويل أومتيتي وجونيور فيربو ونيلسون سيميدو.

وفي خط الوسط فرينكي دي يونج وأرثر ميلو وإيفان راكيتيتش، وفي الهجوم ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان وأنسو فاتي.

إدراك مسبق للمشكلة:

وقال كيكي سيتين مدرب البارسا بعد لقاء الذهاب: «كنا ندرك هذا الأمر مسبقا ولكن لا يمكننا فعل شيء حياله، سنعاني في مباراة الإياب من الغيابات، ولكننا سنجد الحلول».

من جانبه قال سيرخيو بوسكيتس: «نحن مجموعة قليلة العدد حاليا، يجب علينا إعادة اكتشاف أنفسنا، كنا نريد أن ندخل إلى العمق وهذا كلفنا كثيرا، يجب علينا أن ننضج في المباريات».