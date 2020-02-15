برشلونة يهزم خيتافي ويواصل ملاحقة ريال مدريد في الدوري الإسباني

(المستقلة) – حسام الدين جمال – فاز برشلونة على ضيفه خيتافي 2-1، مساء اليوم السبت، في الجولة 24 من الدوري الإسباني، ليواصل ملاحقة غريمه ريال مدريد، متصدر الترتيب.

وسجل أنطوان جريزمان هدف برشلونة الأول في الدقيقة 33، وأضاف سيرجي روبرتو الهدف الثاني في الدقيقة 39، فيما سجل أنخيل رودريجيز هدف خيتافي الوحيد في الدقيقة 66.

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وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 52 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، متأخرا بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد متصدر الترتيب، الذي يواجه سيلتا فيجو في الجولة ذاتها، مساء الأحد.

في المقابل توقف رصيد خيتافي عند 42 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب.