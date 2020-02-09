برشلونة يهزم بيتيس ويضيق الخناق على ريال مدريد في الليجا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – حقق برشلونة فوزا صعبا على مضيفه ريال بيتيس بنتيجة 3-2، مساء الأحد، في ختام الجولة 23 من الدوري الإسباني، ليواصل تضييق الخناق على غريمه ريال مدريد، متصدر جدول الترتيب.

سجل سيرخيو كاناليس ونبيل فقير هدفي بيتيس في الدقيقتين 6 و26، فيما سجل فرينكي دي يونج وسيرخيو بوسكيتس وكليمون لونجليه أهداف البارسا في الدقائق 9 و45 و72.

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ولعب بيتيس بـ10 لاعبين في آخر ربع ساعة تقريبا، بعد طرد نبيل فقير بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 76.

بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني بترتيب الليدا، متأخرا بفارق 3 نقاط عن غريمه ريال مدريد، الذي فاز في وقت سابق على أوساسونا 4-1.

في المقابل توقف رصيد بيتيس عند 28 نقطة في المركز الـ13.