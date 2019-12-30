برشلونة ينوي تجديد عقد شتيجن ليستمر مع الفريق في السنوات المقبلة

المستقلة … يستعد برشلونة لتجديد عقد نجم الفريق، وإغلاق الباب أمام الأندية الراغبة في التعاقد معه.

وخرجت تقارير صحفية في الأيام القليلة الماضية، تكشف عن رغبة بايرن ميونخ، يوفنتوس وباريس سان جيرمان، في التعاقد مع الحارس الألماني تير شتيجن.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن الأمانة الفنية لبرشلونة تعمل مع إدارة النادي بطريقة منسقة، لبناء فريق ذو قدرة تنافسية عالية لفترة طويلة مقبلة.

وأضافت أن النادي الكتالوني ينوي تجديد عقد شتيجن، ليستمر مع الفريق في السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن الحارس الألماني يعد من بين أكثر لاعبي البارسا أهمية في الفريق.

وتابعت أن شتيجن يرتبط مع برشلونة بعقد حتى يونيو/ حزيران 2022، إلا أن البلوجرانا يرغب في تمديد عقده الحالي لمدة 3 سنوات جديدة لينتهي في يونيو/ حزيران 2025.

ونوهت بأن ممثلي ووكلاء شتيجن دخلوا في محادثات مع إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة، حول تجديد العقد لثلاث مواسم جديدة.

وختمت بأن شتيجن يرغب في استمرار مسيرته مع برشلونة، وهو ما يمهد لإبرام الصفقة الجديدة.