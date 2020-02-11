برشلونة يكشف مدة غياب ديمبيلي عن الملاعب

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلن نادي برشلونة الإسباني أن لاعبه الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي سيغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر بسبب الإصابة، ما يعني انتهاء موسمه بشكل رسمي.

وقال النادي الكتالوني في بيان على موقعه الرسمي، مساء اليوم الثلاثاء، إن ديمبيلي خضع لجراحة ناجحة في فنلندا بعد إصابته بتمزق في أوتار الفخذ الأيمن.

وكان ديمبيلي تعرض للإصابة مؤخرا أثناء التدريب، بعد أيام قليلة من عودته للتدريبات بعد تعافيه بإصابة أخرى.

وتتيح لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم لبرشلونة التعاقد مع لاعب جديد لتعويض غياب ديمبيلي، رغم إغلاق فترة الانتقالات الشتوية، وذلك لأن إصابة النجم الفرنسي الشاب ستتسبب في غيابه لفترة تتجاوز 5 أشهر، بشرط أن يكون هذا اللاعب من الدوري الإسباني.

ويستهدف البارسا 4 لاعبين لضم أحدهم من أجل تعويض ديمبيلي، هم هم لوكاس بيريز (ديبورتيفو ألافيس)، وويليان خوسيه (ريال سوسيداد)، ولورين مورون (ريال بيتيس)، وأنخيل رودريجيز (خيتافي).

يذكر أن ديمبيلي (22 عاما) انضم إلى برشلونة في صيف 2017 قادما من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 125 مليون يورو، وشارك في 9 مباريات مع البارسا بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وحيدا.