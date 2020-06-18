برشلونة يكشف حجم إصابتي نجميه

(المستقلة)…. أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم الخميس، تشخيص إصابتي نجميه سيرجي روبرتو والهولندي فرينكي دي يونغ، اللذين تأكد غيابهما عن مباراة إشبيلية المقررة غدا الجمعة.

وحسب البيان، فإن التقرير الطبي أثبت إصابة روبرتو بشرخ في ضلعه، بينما يعاني دي يونغ من إجهاد زائد في ربلة ساقه اليمنى.

وأوضح البيان أن عودة الثنائي للتدريبات يعتمد على مدى تعافيهما، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ويحل المتصدر برشلونة ضيفا على إشبيلية صاحب المركز الثالث، غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ30 من “الليغا”، في غياب الثلاثي دي يونغ وروبرتو للإصابة، بالإضافة إلى الفرنسي صامويل أومتيتي للإيقاف.

وقرر مدرب الفريق الكتالوني، كيكي سيتين، استدعاء الثلاثي تشومي ومونشو وسافيريو لقائمة برشلونة ضد إشبيلية، لتعويض غياب دي يونغ وروبرتو وأومتيتي.(النهاية)