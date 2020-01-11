برشلونة يفاوض تشافي لتدريب الفريق

(المستقلة)..أعلن نادي السد القطري في بيان رسمي، عن دخول برشلونة الإسباني في مفاوضات مع النادي القطري لعودة تشافي هيرنانديز الى عاصمة كتلونيا لتدريب ناديها الاول خلفا لـ فالفيردي الذي يعاني الفريق معه من سوء النتائج والأداء.

وحسب ما ذكرت شبكة “سكاي سبورت” فإن هناك اجتماع يوم الإثنين المقبل لإدارة برشلونة من أجل مناقشة مستقبل فالفيردي، مع إحتمال لإقالته.

تشافي تولى قيادة السد القطري بعد أن أعلن اعتزاله كرة القدم مع بطل قطر، وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري والتأهل لمونديال الأندية.

وأكد محمد غلام البلوشي المدير الرياضي لنادي السد، وجود مفاوضات بين تشافي وبرشلونة، لعودة قائد النادي الكتالوني السابق.

يذكر ان برشلونة فشل في الوصول الى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد خسارته امام اتلتيكو مدريد (2-3) بعد تسجيل الاتلتيكو هدفين في الدقائق العشرة الاخيرة، كما انه خسر صدارة الدوري بعد تعادله مع اسبانيول (2-2) الاسبوع الماضي.

وكانت ادارة النادي قد قررت بداية الموسم تجديد التعاقد مع فالفيردي رغم دعوة الجمهور الى تغييره بعد الخسارة المذلة امام ليفربول الانكليزي (صفر-4) في شبه نهائي كاس الابطال الاوربي، رغم فوزه في مباراة الذهاب ( 3-صفر).