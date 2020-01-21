برشلونة يسعى لتعويض سواريز بمهاجم مصاب

المستقلة / حسام الدين جمال / كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع رودريجو مورينو، مهاجم فالنسيا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتعويض غياب النجم المخضرم لويس سواريز.

سواريز يعاني من إصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب لفترة قد تصل إلى 4 أشهر، ما يعني انتهاء موسمه تقريبا، الأمر الذي يضع برشلونة في ورطة بغياب رأس الحربة الأساسي لفترة طويلة.

إذاعة “كادينا سير” الإسبانية أشارت إلى أن إدارة برشلونة تجهز عرضا لضم رودريجو من فالنسيا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مقابل 6 ملايين يورو، مع خيار الشراء في الصيف مقابل 55 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن مورينو أيضا يعاني من إصابة في الركبة، ويغيب عن فالنسيا منذ 5 يناير/كانون الثاني الجاري، ولا يزال موعد عودته غير معروف.

وكانت إذاعة “راديو كتالونيا” قد قالت أن إدارة البلاوجرانا تواصلت مع رودريجو ووكيله، لكن إتمام الصفقة لن يكون سهلا في ظل تمسك إدارة فالنسيا باللاعب، بناء على طلب المدرب ألبرت سيلاديس.

يذكر أن مورينو (28 عاما) شارك في 22 مباراة مع فالنسيا هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 14 هدف وصنع 10 أهداف، علما بأن عقده مع “الخفافيش” يمتد حتى صيف 2022.

في المقابل شارك سواريز (32 عاما) في 23 مباراة مع برشلونة بالموسم الحالي، أحرز خلالها 14 هدفا وصنع 11.

ويحتل برشلونة، حامل اللقب في آخر نسختين، صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة من 20 مباراة، وهو صاحب أقوى خط هجوم حاليا في المسابقة بـ50 هدفا.