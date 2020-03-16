برشلونة يستغل فترة الإيقاف للتعاقد مع 4 لاعبين

(المستقلة).. ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن نادي برشلونة يحاول استغلال فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا، من أجل إبرام بعض الصفقات وتدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل.

وتم تأجيل الجولتين القادمتين من بطولة الليجا (28 و29) كإجراء احترازي الهدف منه احتواء انتشار فيروس كورونا في إسبانيا، وحتى الآن لا أحد يعلم مصير البطولة والموسم بشكل عام، لكن يتمنى الجميع أن تستأنف في مطلع شهر نيسان/أبريل المقبل.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن إدارة البرسا سوف تستغل هذه الفترة لتكثيف مفاوضاتها مع الأندية واللاعبين الذين تسعى للحصول على خدماتهم، وذلك بهدف التعاقد معهم رسمياً خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف التقرير أن برشلونة يستهدف التعاقد مع 4 لاعبين لتدعيم مراكز محددة عانى منها الفريق في الموسم الحالي، أبرزها مركز رأس الحربة، والهدف الرئيسي للنادي هو لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.

كما سيحاول برشلونة التعاقد مع مدافعين جديدين، الأول لمساعدة جوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر بعد المستوى المتواضع الذي يقدمه جونيور فيربو، والثاني لتعزيز محور الدفاع الذي لا يتواجد به سوى 3 مدافعين فقط في الوقت الراهن هم صامويل أومتيتي، كليمون لونجليه، وجيرارد بيكيه، ولاسيما أن الأخير بدأ يتقدم بالسن، وجميعهم يعانون من تذبذب في المستوى.

أما المركز الرابع والأخير الذي يريد برشلونة تدعيمه، هو محور خط الوسط، لكن هذه المرة سيبحث النادي عن لاعب يملك خصائص مختلفة عن فرينكي دي يونج وأرتور ميلو، حيث يسعى لضم لاعب بمواصفات سيدو كيتا ويايا توريه، أي يمتاز بالقدرات البدنية ويملك حلول فردية، وقادر على تقديم إضافة هجومية في تسجيل الأهداف، عدا عن قدرته على قطع مسافات كبيرة داخل الملعب ويتمتع بلياقة بدنية عالية.

المصدر: سبورت 360