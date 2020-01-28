برشلونة يستعين بلاعب وسط لحل أزمته الهجومية

المستقلة / حسام الدين جمال / كشفت تقارير صحفية عن سعي نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع برونو فرنانديز، لاعب وسط سبورتنج لشبونة، والاستعانة به في حل الأزمة التي يعاني منها الفريق في خط الهجوم.

ويعمل برشلونة حاليا على ضم رودريجو مورينو، مهاجم فالنسيا الإسباني، لتعويض المخضرم لويس سواريز، المتوقع غيابه حتى نهاية الموسم الحالي للإصابة.

وقالت صحيفة “سوبر ديبورتي” الإسبانية، المقربة من فالنسيا، إن برشلونة قريب من التوقيع مع فرنانديز، الذي يخطط لإعارته إلى “الخفافيش” حتى نهاية الموسم، كجزء من صفقة التعاقد مع مورينو.

وأشارت الصحيفة إلى أن البارسا سيعير أيضا ظهيره الأيمن نيلسون سيميدو إلى فالنسيا حتى نهاية الموسم، كجزء من صفقة مورينو.

ومن المتوقع أن ينتقل برونو فرنانديز (25 عاما) من لشبونة إلى برشلونة مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن فرنانديز كان قريبا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في الميركاتو الشتوي الجاري، غير أن تدخل برشلونة أفسد رحيله لقلعة “أولد ترافورد”.

وكان مورينو قد غاب عن تدريبات فالنسيا (الثلاثاء) قبل مواجهة كولتورال ليونيسا في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، رغم تعافيه من الإصابة ومشاركته في المباراة الماضية أمام برشلونة في الجولة 21 من الدوري الإسباني، وهو الأمر الذي يعزز شائعات رحيله.

وشارك مورينو صاحب الـ28 عاما في 23 مباراة مع فالنسيا هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 10.

فيما خاض برونو فرنانديز 28 لقاء مع سبورتنج لشبونة، أحرز خلالها 15 هدفا وصنع 14.