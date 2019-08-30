برشلونة يرفض اي عرض لضم نيمار ما لم يتضمن إدراج لاعبين ضمن الصفقة

كشف تقرير صحفي إسباني، الجمعة، عن تطور جديد في صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لصحيفة “سبورت”، فإن برشلونة أرسل خطابًا إلى سان جيرمان بأنه لن يقبل تقديم أي عرض لضم نيمار، لا يتضمن إدراج لاعبين ضمن الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة أقدم على تلك الخطوة، لإبلاغ سان جيرمان بالنهج الذي ينوي السير عليه في المفاوضات، ولإعلام النادي الباريسي بأنه لن يتم دفع 215 مليون يورو مقابل ضم نيمار.

وأوضح مصدر داخل برشلونة أن البارسا سيواصل سعيه لإبرام الصفقة حتى النهاية، طالما أن سان جيرمان يترك الباب مفتوحًا حتى نهاية الميركاتو الصيفي، الإثنين المقبل.

كما يواصل مسؤولو برشلونة، العمل على إقناع الفرنسي عثمان ديمبلي بأن يكون ضمن صفقة عودة نيمار إلى “كامب نو”.

وأكد مصدر من برشلونة أن النادي لم يقدم المزيد من العروض وسينتظر تنازلات من جانب النادي الباريسي “نظرا لأن البرسا لن يقلل من قيمة لاعبيه” وفقًا للمصدر.

وأضاف المصدر: “نحن لم نسعى مطلقا للحصول على خدمات نيمار بل باريس سان جيرمان هو من عرض لاعبه في السوق نظرًا لرغبته في الرحيل على ما يبدو ونحن أبدينا اهتمامنا.. مطالب باريس سان جيرمان كبيرة للغاية ونحن لا نقبلها، لا سيما وأنها تقلل من قيمة لاعبين نؤمن أن قيمتهم عالية.. في الوقت الحالي تبلغ قيمة الصفقة 215 مليون ونحن لا نقبلها”.

وبحسب المصدر، فإن النادي الكتالوني “لم يعرض أي لاعب بل كان باريس سان جيرمان من يعرض الأسماء التي يرغب فيها”، مبرزا “نحن لن نقلل من قمية أي لاعب من لاعبينا لأن من يطلبهم باريس سان جيرمان قيمتهم مهمة”.

يذكر أن آخر عرض قدمه برشلونة لسان جيرمان بالأمس، تضمن بطاقة كلير توديبو، إلى جانب إيفان راكيتيتش وإعارة ديمبلي، بالإضافة إلى 130 مليون يورو، وهو ما تم رفضه من جانب النادي الباريسي.