برشلونة يرغب في ضم برناردو سيلفا نجم سيتي بصفقة تبادلية

المستقلة … يسعى برشلونة للحصول على خدمات أحد اللاعبين المميزين في مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لصحيفة “تليجراف” البريطانية، فإن برشلونة يرغب في ضم البرتغالي برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، مع وعد اللاعب بدور أساسي في الفريق الكتالوني.

وأشارت إلى أن برشلونة، يريد استغلال أن سيلفا بات مؤخرًا خارج التشكيلة الأساسية للمدرب بيب جوارديولا، لحساب فيل فودين، من أجل إقناعه باللعب في “كامب نو”.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة، لن يستطيع دفع أموال صفقة سيلفا، لذلك سيغري مانشستر سيتي لإجراء صفقة تبادلية تتضمن نيلسون سيميدو الذي يحظى بإعجاب جوارديولا.

يذكر أن سيلفا، ليس أول لاعب يريد برشلونة ضمه من مانشستر سيتي هذا الموسم، بل سبق أن طلب البارسا التعاقد مع المدافع إريك جارسيا.