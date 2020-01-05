برشلونة يحقق أسوأ رقم له بالدوري الإسباني منذ موسم 2007-2008

المستقلة … حقق فريق برشلونة هذا الموسم أسوأ رقم له بالدوري الإسباني منذ موسم 2007-2008، وذلك عقب التعادل بنتيجة 2-2 مع إسبانيول، أمس السبت، في الجولة الـ19 من الليجا.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن أرقام فريق إرنستو فالفيردي بالليجا هذا الموسم تثير القلق، بعد أن أنهى الفريق الدور الأول برصيد 40 نقطة فقط.

وأشارت إلى أن عدد النقاط الحالي هو الأسوأ للفريق عقب انتهاء الدور الأول منذ موسم 2007-2008، والذي خسر خلاله برشلونة اللقب لصالح ريال مدريد بفارق 8 نقاط، بعدما جمع البارسا 40 نقطة أيضًا مع نهاية النصف الأول من البطولة.

وعلى مستوى آخر 12 موسمًا، فإن الرقم الأفضل للبارسا بعد نهاية الدور الأول تحقق في موسم 2012-2013 تحت قيادة الراحل تيتو فيلانوفا برصيد 55 نقطة، كما أنهى برشلونة ذلك الموسم بأفضل نقاط، والتي بلغت 100 نقطة.

يذكر أن برشلونة يتقاسم حاليًا صدارة الليجا مع ريال مدريد برصيد 40 نقطة لكل فريق.