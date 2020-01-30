برشلونة يحسم قراره بخصوص المهاجم الجديد

المستقلة / حسام الدين جمال / كشفت تقارير إعلامية عن قرار نادي برشلونة الإسباني بخصوص التعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

برشلونة استهدف عدة مهاجمين مؤخرا، لتعويض نجمه الأوروجواياني لويس سواريز، المتوقع غيابه حتى نهاية الموسم الحالي بسبب إصابة في الركبة.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، المقربة من النادي الكتالوني، إن إدارة برشلونة صرفت نظرها عن ضم مهاجم جديد في الميركاتو الشتوي.

كذلك أشارت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة اتخذت قرارها اليوم الخميس، بعدم التحرك للتعاقد مع أي مهاجم في ميركاتو الشتاء.

من جانبها ذكرت شبكة “ESPN” أن برشلونة يكتفي بعودة الجناح الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي بعد غياب شهرين للإصابة، من أجل دعم خط هجوم الفريق.

وكان برشلونة مهتما بعدة مهاجمين هذا الشتاء، أبرزهم رودريجو مورينو (فالنسيا) ودوسان تاديتش (أياكس أمستردام).

ويحتل برشلونة حاليا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة من 21 مباراة، متأخرا بفارق 3 نقاط عن غريمه ريال مدريد المتصدر.

ويعد البارسا هو الفريق الأكثر تسجيلا في الليجا حتى الآن بـ50 هدفا، يليه ريال مدريد بـ39 هدفا.