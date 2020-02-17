برشلونة يتلقى الضوء الأخضر بخصوص الصفقة الاستثنائية

(المستقلة) – حسام الدين جمال – منحت رابطة الدوري الإسباني موافقتها لنادي برشلونة بشأن التعاقد مع لاعب جديد، رغم انتهاء فترة الانتقالات الشتوية، وذلك لتعويض المهاجم المصاب عثمان ديمبيلي، الذي يغيب لنهاية الموسم.

اللوائح تتيح لبرشلونة التعاقد مع لاعب جديد لتعويض ديمبيلي، بالرغم من إغلاق سوق الانتقالات الشتوية، بشرط أن يكون اللاعب الجديد من أحد أندية إسبانيا، وذلك لأن إصابة لاعب البارسا ستتسبب في غيابه لفترة تتجاوز 5 أشهر.

رابطة الليجا تأكدت من صحة التقارير الطبية التي تشير لحاجة ديمبيلي (22 عاما) لفترة علاج تصل إلى 6 أشهر، على أن تتم الصفقة الاستثنائية المنتظرة خلال 15 يوما.

ولن يكون بإمكان برشلونة الاستفادة من اللاعب الجديد في دوري أبطال أوروبا، حيث ستقتصر مشاركاته على البطولات المحلية فقط.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن البارسا يضع عينه على عدة مهاجمين ناشطين في الدوري الإسباني لتعويض ديمبيلي، على رأسهم ويليان خوسيه نجم ريال سوسيداد، ولورينزو مورون مهاجم ريال بيتيس.