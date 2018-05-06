برشلونة يتعادل مع الريال يعشرة لاعبين ويواصل مسيرة الدوري دون خسارة

(المستقلة).. واصل فريق برشلونة تصدره للدوري الاسباني دون خسارة بعد تعادله مع ريال مدريد بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما ،مساء اليوم الاحد، ضمن الجولة 36.

افتتح لويس سواريز التسجيل لـبرشلونة بعد مرور 10 دقائق فقط من عمر الشوط الأول بعد أن سدد مباشرة العرضية التي قدها الظهير سيرجي روبرتو له ببراعة.

وتعادل كريستيانو رونالدو لـريال مدريد بعد أن مرر كرة رائعة بالكعب لتوني كروس لكي يلعب كرة عرضية مميزة لبنزيما الذي مهد الكرة برأسه لكي يضعها رونالدو في المرمى الخالي في الدقيقة 14 من عمر اللقاء.

وشهدت نهاية الشوط الأول لقطة جدلية بعد طرد ظهير برشلونة سيرجي روبرتو، لتخرج المباراة بعد ذلك من تحت سيطرة الحكم في وبدا ذلك واضحاً في عدة لقطات.

وخرج رونالدو بين شوطي اللقاء وسط أنباء عن اصابته في كاحل القدم، ودخل أسينسيو بدلاً منه، بينما خرج فيليب كوتينيو ليشارك سميدو محله ،نتيجة لطرد روبرتو.

ثم رد ليونيل ميسي بالتسجيل في مطلع الشوط الثاني بعد تمريرة من لويس سواريز الذي أثار الجدل في لقطة الهدف، ولكن الأرجنتيني تلقى تمريرة الأورغوياني وتلاعب بالدفاع قبل ان يسدد كرة قوية فشل نافاس في التصدي لها في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

وتعادل غاريث بيل بهدف رائع في الدقيقة 72 من عمر اللقاء بتسديدة سكنت شباك تير شتيغن، وذلك بعد أن كان مختفياً في معظم وقت مباراة القمة.

ويستمر مسعى برشلونة بانهاء بطولة الدوري دون هزيمة مستمرا، بعد ان حسم اللقب مبكرا .

وارتفع رصيد الفريق الكتلوني لـ 87 نقطة في قمة سلم الترتيب، فيما ارتفع رصيد ريال مدريد لـ 72 نقطة مستمرا في المركز الثالث خلف أتلتيكو مدريد الوصيف الذي يحتل المركز الثاني برصيد 75 نقطة.