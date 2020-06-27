برشلونة يتخبط بتعادل مخيب مع سيلتا فيجو 2/2

(المستقلة)… أحبط برشلونة جماهيره بالتعادل (2-2) أمام برشلونة، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ32 من الليجا.

سجل هدفي برشلونة لويس سواريز في الدقائق 20 و67، بينما أحرز لسيلتا فيجو سمولوف في الدقيقة 50 وأسباس في الدقيقة 88.

وبهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده إلى 69 نقطة في صدارة ترتيب الليجا بشكل مؤقت، ورفع سيلتا فيجو رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس عشر.

كشر برشلونة عن أنيابه مُبكرًا، حيث استغل جيرارد بيكيه ركلة ركنية لبرشلونة، وسدد رأسية قوية اصطدمت بالعارضة الأفقية في الدقيقة 6، لتحرمه من تسجيل الهدف الأول للبلوجرانا.

ومن هجوم عكسي لسيلتا فيجو في الدقيقة 7، وصلت الكرة لسمولوف، وسدد كرة اصطدمت بأومتيتي وتحولت إلى ركنية.

وحصل ليونيل ميسي على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، أرسلها كرة عرضية في المنطقة، استغلها لويس سواريز بتسديدة رأسية أسكنها على يسار حارس سيلتا فيجو روبن بلانكو، ليمنح التقدم للبارسا في الدقية 20.

كاد أسباس أن يُسجل هدف التعادل لسيلتا فيجو في الدقيقة 21، حيث استغل زملاؤه خطأ فادحا من الحارس تير شتيجن، ووصلت الكرة لأسباس الذي سدد لكن الكرة اصطدمت في راكيتيتش وتحولت إلى الركنية.

وحرم القائم برايس مينديز لاعب سيلتا فيجو من تسجيل هدف التعادل، والذي تلقى تمريرة سحرية في المنطقة من دينيس سواريز، لينفرد بتير شتيجن لولا أن اصطدمت تسديدته بالقائم الأيسر للحارس الألماني في الدقيقة 23.

وتلقى ميسي تمريرة من راكيتيتش على حدود منطقة الجزاء، وسدد بقوة أعلى مرمى سيلتا فيجو في الدقيقة 40.

آخر محاولة لبرشلونة في الشوط الأول، كانت عبر ميسي في الدقيقة 46، من ركلة ركنية نفذها مباشرة على المرمى، وتصدى لها حارس سيلتا فيجو روبن بلانكو.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط، سجل سمولوف هدف التعادل لسيلتا فيجو في الدقيقة 50، حيث تلقى تمريرة في منطقة الجزاء من زميله يوكوسلوف وسدد على يمين الحارس تير شتيجن.

وسدد ميسي كرة قوية، بالقدم اليسرى في الدقيقة 53، لكنها مرت أعلى مرمى سيلتا فيجو.

ونجح سواريز في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 67، بتمريرة من ليونيل ميسي في منطقة الجزاء، حيث سدد الأوروجواياني أقصى يمين روبن بلانكو حارس سيلتا فيجو.

وسعى كيكي سيتين مدرب برشلونة، لتنشيط الخط الهجومي، فأشرك برايثوايت بدلا من أنسو فاتي، وجريزمان بدلا من سواريز، ولاحقًا فيربو مكان جوردي ألبا، وآرثر بدلا من ريكي بويج.

وتألق تير شتيجن حارس برشلونة في التصدي لتسديدة نوليت مهاجم سيلتا فيجو في الدقيقة 79.

واقتنص أسباس لاعب سيلتا فيجو هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 88، من ركلة حرة ساحرة على حدود منطقة الجزاء، حيث مرت تسديدته على يمين تير شتيجن.

وتألق تير شتيجن في التصدي لمحاولة محققة من سيلتا فيجو لتسجيل الهدف الثالث، عبر نوليتو في الدقيقة 94، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي، ليُهدر برشلونة نقطتين ثمينتين في الصراع مع ريال مدريد على الليجا. (النهاية)