ميسي يجنب برشلونة الخسارة الأولى بالدوري

(المستقلة) …. أبهر النجم الأرجنتيني ليونيل مسي عشاق الساحرة المستديرة بعدما أنقذ فريقه برشلونة من الخسارة الأولى في الليغا هذا الموسم بعد أن كان متأخرا بهدفين أمام إشبيلية ليفرض التعادل 2-2.

أثبت ميسي أنه قائد حقيقي ولاعب حاسم بتألقه بشكل لافت في ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إشبيلية اليوم، وكان حاسما في فرض التعادل على مضيفه بعد أن كان متقدما 2-0 حتى الدقيقة 87 (بفضل هدفي فرانكو فازكويز ولويس مورييل).. البعض تساءل كيف يمكن أن يفعل ذلك بهذه السرعة بالرغم من نزوله بدلا من عثمان ديمبلي في (د.60)…، لقد سجل في وقت متأخر في مرمى منافسه بعد أن أعاد الأوروغوياني لويس سواريز الأمل لفريقه قبل دقيقتين على النهاية ليخطف أفضل لاعب في العالم 5 مرات التعادل في (د.89)… لقد نجح ميسي مرة أخرى في إسكات “المشككين” في قدراته من خلال التفوق على نفسه وتخطي الذات.

وأكد النجم الأرجنتيني أن برشلونة فريق مختلف من دونه ليبقي “البرغوث” بهدفه الـ26 في الدوري هذا الموسم والـ36 في جميع المسابقات، على سجل برشلونة الخالي من الهزائم للمباراة الـ37 تواليا في الدوري، ليصبح على بعد مباراة من الرقم القياسي المسجل باسم ريال سوسييداد عام 1980.

كما أبقى ميسي فريقه بعيدا عن ملاحقه أتلتيكو مدريد بفارق 12 نقطة (76 نقطة في الصدارة)، في المقابل رفع الفريق الأندلسي رصيده إلى النقطة 46 في المركز السادس.