برشلونة يتجاوز عقبة أتلتيكو ويواصل الصدارة بدون خسارة

(المستقلة).. تمكن فريق برشلونة من تجاوز عقبة ملاحقه أتلتيكو مدريد، بعد الفوز عليه في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو، اليوم الاحد، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسبانى الممتاز لكرة القدم.

وأحرز ليونيل ميسى لاعب برشلونة الهدف الأول في مرمى أتلتيكو مدريد في الدقيقة 26 من ضربه حرة مباشرة، ليصل بذلك إلى هدفه رقم 600 خلال مسيرته الكروية مع برشلونة بواقع 539 هدفًا ومنتخب بلاده الأرجنتين بـ61 هدفًا.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد برشلونة النقطة 69 ويواصل صدارة الدوري بدون اي خسارة، بينما يتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 61 نقطة في المركز الثاني.