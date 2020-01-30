برشلونة يتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا بفوز ساحق على ليجانيس

المستقلة / حسام الدين جمال / حقق برشلونة فوزا ساحقا على ضيفه ليجانيس بنتيجة 5-0 في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي.

افتتح أنطوان جريزمان التسجيل للبارسا مبكرا في الدقيقة 4، وأضاف كليمون لونجليه هدفا ثانيا في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 2-0.

وفي الشوط الثاني سجل القائد ليونيل ميسي هدفا ثالثا في الدقيقة 59، وأضاف أرثر ميلو هدفا رابعا في الدقيقة 77، فيما اختتم ليو الخماسية بهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 89.

وبهذا يلحق برشلونة، وصيف النسخة الماضية، بكل من ريال مدريد وفالنسيا (حامل اللقب) وأتلتيك بلباو وريال سوسييداد وفياريال وغرناطة.