برشلونة يتأهل بصعوبة على حساب إيبيزا في كأس ملك إسبانيا

المستقلة / حسام الدين جمال / حقق برشلونة فوزا صعبا بنتيجة 1-2 على مضيفه إيبيزا (القسم الثالث) في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، ليتأهل إلى دور الـ16.

إيبيزا كان متقدما بهد سجله بيب كابايي في الدقيقة التاسعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم مفاجئ لأصحاب الأرض (1-0).

وأحرز أنطوان جريزمان هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 72، وأضاف اللاعب نفسه هدفا ثانيا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

يذكر أن كيكي سيتين، مدرب برشلونة، قرر إراحة عدة نجوم في مواجهة إيبيزا، أبرزهم القائد ليونيل ميسي، وسيرخيو بوسكيتس، وجيرارد بيكيه.

ويعد برشلونة الأكثر تتويجا بلقب كأس الملك برصيد 30 لقبا.