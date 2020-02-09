برشلونة يبحث على ثلاثة نقاط من بينتو فيامارين امام ريال بيتيس

المستقلة … يستضيف اليوم في الساعة 11:00 بتوقت مكة مساء اليوم ، فريق ريال بيتيس نظيره برشلونة في المباراة التي تجمعهما على ملعب بينتو فيامارين ضمن الجولة الــ 23 من مسابقة الدورى الإسبانى، في لقاء متوقع أن يكون صعبا على الفريقين نظرا لظروف الفريق الكتالوني والرغبة في رد صفعة الذهاب من قبل أصحاب الأرض.

وانتهت المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين بالدور الأول بفوز كاسح للفريق الكتالوني بخماسية مقابل هدفين على ملعب كامب نو معقل ليونيل ميسي ورفاقه، لكن عودة المدرب كيكي سيتيين المدير الفني للبرسا، لملعبه القديم الذي قدم فيه كرة قدم رائعة لن يكون سهلا، إذ من المتوقع أن يرفض أصحاب الديار التفريط في الفوز أو على الأقل الخروج بنتيجة إيجابية.

برشلونة الذي فشل منذ أيام في الصعود للدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا بعد خسارته بالدقائق الأخيرة أمام أتلتيك بيلباو بهدف نظيف، يرغب ويمني النفس في الفوز بالمباراة التي يدرك أهميتها ومدى خطورتها حال تعثر وفاز ريال مدريد الذي يلعب قبله، إذ يمتلك الضيوف 46 نقطة في الوصافة، بينما يمتلك أصحاب الملعب 28 نقطة في المركز الثالث عشر.

يدخل برشلونة المواجهة أمام ريال بيتيس وسط مشاحنات داخلية ظهرت على العلن بين أسطورة النادي الأرجنتيني ليونيل ميسي والمدير الرياضي الفرنسي إريك أبيدال، بعدما أدلى الأخير بتصريحات حول ظروف إقالة المدرب السابق إرنستو فالفيردي أزعجت أفضل لاعب في العالم ست مرات.

تلقى برشلونة نكسة الإثنين بإصابة خطِرة تعرض لها الفرنسي عثمان ديمبيلي بتمزق عضلي كامل في الفخذ الأيمن خلال التدريبات، وهو الذي عاد للتو من إصابة في العضلة الخلفية أبعدته منذ 27 نوفمبر الماضي ومن المتوقع ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 43 نقطة، بينما يأتي ريال بيتيس في المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة حيث يعتبر الفريق الأندلسي هو الفريق الذي برز فيه مدرب برشلونة الحالي كيكي سيتيين.