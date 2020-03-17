برشلونة وضع خطة إعادة نيمار إلى صفوفه بدءًا من الموسم المقبل

المستقلة …أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، بأن برشلونة وضع خطة إعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوفه بدءًا من الموسم المقبل.

وحاول برشلونة خلال صيف 2019 استعادة نيمار من جديد، إلا أنه لم ينجح في التوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة لن يضم نيمار باستخدام لوائح الفيفا، التي كان ينوي اتباعها في الصيف المقبل، حيث يفضل التفاوض مع باريس سان جيرمان مباشرة لحسم الصفقة.

ويمنح الفيفا اللاعب الذي يتجاوز عمره 28 عامًا، ومرت 3 مواسم على عقده مع ناديه دون تجديد، القدرة على فسخ تعاقده والانتقال إلى أي نادٍ آخر، مقابل دفع تعويض مادي يحدد الاتحاد الدولي، بناء على راتبه وقيمة ضمه.

ومن وجهة نظر برشلونة، فإن اتباع هذا الأسلوب يعد محفوفًا بالمخاطر، فنيمار سينضم للفريق وسيشارك مباشرة دون أي مشاكل، لكن دون معرفة متى أو كم يجب أن يدفع الفريق الكتالوني مقابل ذلك.