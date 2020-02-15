برشلونة وريال مدريد يدعمان مصابي كورونا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – قرر برشلونة وريال مدريد، قطبا إسبانيا تقديم الدعم إلى الشعب الصيني والمصابين بفيروس كورونا القاتل في أنحاء العالم.

وقبل مباراة برشلونة وخيتافي، اليوم السبت، في الجولة 24 من الدوري الإسباني، \خل لاعبو برشلونة مع أطفال صينيين يرتدون قمصانا تحمل عبارة «معا أقوى» باللغة الإنجليزية، وعبارة «تشجعي يا صين»، باللغة الصينية.

وقال برشلونة في بيان رسمي إنه يرغب في توجيه رسالة ضد الوصم والتمييز اللذين يعاني منهما الصينيون منذ ظهور فيروس كورونا الجديد.

ومن جانبه نشر ريال مدريد مقطع فيديو عبر موقع “تويتر” ظهر خلاله سيرخيو راموس قائد الفريق، حاملا رسالة دعم للمصابين بالفيروس في الصين، وقالها باللغتين الإسبانية والصينية.

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كذلك سيرتدي لاعبو ريال مدريد قمصانا تحمل عبارة دعم باللغة الصينية، قبل مواجهة سيلتا فيجو، غدا الأحد، بالجولة 24 من الليجا.

وتعاني الصين من خسائر كبيرة بسبب فيروس كورونا الجديد، الذي أصاب ما يزيد على 60 ألف شخص وتسبب في وفاة ألف و380 شخصا بالبلد الآسيوي.

وتسبب كورونا في إلغاء العديد من الفعاليات بالصين، أبرزها سباق فورمولا 1، الذي كان مقررا إقامته بين 17 و19 أبريل/نيسان المقبل.