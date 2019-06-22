برشلونة مهدد بالحرمان من المشاركة بدوري الأبطال

(المستقلة)… أكدت صحيفة سبورت الكتالونية أن نادي برشلونة في ورطة كبيرة قبل 8 أيام فقط من نهاية شهر حزران الجاري، حيث أصبح النادي مهدداً بمخالفة قوانين اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ووفقا للصحيفة فإن هناك عجزا في برشلونة قيمته 70 مليون يورو وذلك بالنظر إلى مبيعات وأرباح النادي في السنة المالية التي سوف تنتهي في بداية شهر تموز المقبل.

وأصبح برشلونة مطالباً ببيع لاعبيه فقط، من دون الشراء، مع جمع 70 مليون يورو من أجل الهروب من المخالفة القانونية.

ويعمل جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الحالي من أجل بيع لاعبين امثال اندري غوميز وياسبر سيليسين ودينيس سواريز ورافينيا ألكانتارا ولاعبين آخرين من أجل جمع 70 مليون يورو، لضمان عدم توقيع عقوبات ضد النادي من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد تصل بالحرمان من شراء لاعبين جدد لفترتي انتقالات أو عدم المشاركة في النسخة المقبلة من دوري الأبطال الأوروبي.

ولا ينوي برشلونة التعاقد مع نيمار أو أنطوان غريزمان أو أي صفقات آخرى قبل بداية شهر تموز المقبل. (النهاية)