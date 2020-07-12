المستقلة … فقد نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الأمل في تحقيق رغبته بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن نادي برشلونة لا يملك الإمكانيات المادية الكافية لإبرام صفقة نيمار، الذي يرتبط بعقد مع بي إس جي حتى صيف 2022.

وأضافت أنه أمام العجز المالي، اضطرت إدارة البارسا لإعلان موقفها واضحا أمام وسائل الإعلام، وفضلت إغلاق الباب أمام الاجتهادات الصحفية.

وأكدت أن برشلونة لا يمكنه ضم نيمار هذا الصيف، وكذلك الحال بالنسبة لريال مدريد.

ولفتت إلى أن نيمار بات على يقين، بأن مستقبله في الموسم المقبل سيكون بقميص الفريق الباريسي، كما أن إدارة النادي الفرنسي لا تنوي بيعه بل تسعى أيضا لتمديد تعاقد زميله كيليان مبابي.

وكشفت “ماركا” أن ملف تمديد تعاقدي مبابي ونيمار، من المنتظر أن يفتح مجددا عقب مباراة باريس سان جيرمان ضد أتالانتا، خلال أغسطس/آب المقبل في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.