برشلونة على موعد مع التتويج بالدوري الإسباني

(المستقلة) … يدخل فريق برشلونة اختبارا صعبا أمام ديبورتيفو لاكورونيا اليوم الأحد على ملعب “ريازور”، ضمن منافسات الجولة 35 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى “الليجا”.

موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو لاكورونيا بالدوري الإسباني

يحتاج برشلونة لحصد نقطة واحدة على الأقل من مواجهة ديبورتيفو لاكورونيا للتتويج رسميا بلقب الدوري الإسباني للمرة 25 فى تاريخه، حيث سيدخل الفريق الكتالونى المباراة بدون سيرجى روبيرتو المستبعد من المباراة بسبب الإيقاف.

ويملك ميسي سجلا تهديفيا رائعا فى المواجهات السابقة التى شارك فيها أمام ديبورتيفو لاكورونيا، حيث يحتل هذا الفريق المركز العاشر فى قائمة الأندية الأكثر استقبالا لأهداف النجم الأرجنتينى خلال مسيرته الكروية.

وأحرز ميسي 17 هدفا خلال مشاركته فى 16 مباراة أمام الديبور، كما صنع 7 أهداف وذلك فى مسابقة الدوري الإسباني، منها 2 “هاتريك” بالإضافة إلى ثنائيتين.

برشلونة ضد ديبورتيفو لاكورونيا

ويغرد برشلونة منفرداً فى صدارة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 83 نقطة، بفارق 11 نقطة على ​​صاحب المركز الثانى، أتليتكو مدريد، و15 نقطة عن ريال مدريد الثالث.

يحتل ديبورتيفو لاكورونيا المركز الـ18 برصيد 28 نقطة، وبفارق 6 نقاط كاملة عن ليفانتى صاحب المركز الـ17، ولذا ينبغى على البلونكيازول أن يقدم أقصى ما عنده لمحاولة تخطى “الضفادع” للإبقاء على آماله فى التواجد بالليجا الموسم القادم.