برشلونة تقدم بعرض رسمي لشراء الإسباني “داني أولمو” لاعب دينامو زغرب الكرواتي

المستقلة … أكدت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن برشلونة تقدم بعرض رسمي لشراء الإسباني داني أولمو، لاعب الوسط المهاجم لفريق دينامو زغرب الكرواتي، الذي انتقل لصفوفه في صيف 2014 قادما من ناشئي البارسا، دون تحديد قيمته.

وكشفت صحيفة “سبورت” أن اهتمام برشلونة بلاعبه السابق وصاحب 21 عاما يعود للعام الماضي وأنه لا يرغب في التسرع في إتمام الصفقة، حيث يرغب في الاتفاق على قيمتها مع دينامو على أن يؤجل انضمامه للصيف.

ووضع برشلونة في الحسبان اهتمام العديد من الأندية بالحصول على خدمات داني خلال موسم الانتقالات الشتوية الذي سينطلق غدا.

وأشارت إلى أن اهتمام برشلونة يعود لتألق اللاعب الكتالوني، الذي شارك في أول مباراة له مع المنتخب الإسباني الأول في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، ودخل ضمن قائمة أفضل تشكيلة صاعدة بالموسم في التشامبيونزليج.

وأوضحت أن داني لن يتردد في العودة إلى كامب نو، لكن دينامو لن يرغب في التنازل عنه إلا بوصول عرض مغر، حيث سينتهي عقده مع الفريق الكرواتي في الصيف القادم.”