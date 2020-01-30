برشلونة أبدى اهتمامه بالتوقيع مع “ترينكاو” لاعب سبورتنج براجا البرتغالي

المستقلة … اقترب برشلونة من التعاقد مع أحد المواهب البرتغالية، ضمن المساعي المستمرة للنادي الكتالوني في الفترة الأخيرة، لجمع أكبر عدد من الجواهر الشابة.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن برشلونة أبدى اهتمامه بالتوقيع مع فرانشيسكو ترينكاو (20 سنة)، لاعب سبورتنج براجا البرتغالي.

وأشارت إلى أن ترينكاو كان معروفًا في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة بـ”كريستيانو رونالدو الجديد”، بسبب التشابه الكبير في أسلوب لعبه وبنيانه الجسدي مع نجم يوفنتوس.

وأوضحت أن ترينكاو يحظى باهتمام كبير من قبل يوفنتوس، حيث التقى فابيو باراتيتشي المدير الرياضي للسيدة العجوز، خورخي مينديز وكيل اللاعب لحسم الصفقة.

وكشفت أن يوفنتوس أراد ضم ترينكاو على سبيل الإعارة مع خيار شراء بقيمة 15 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة نجح في حجز الصفقة لصالحه، بعد أن وقع على اتفاقية تمنحه أفضلية ضم ترينكاو خلال الصيف المقبل، وذلك أثناء مفاوضات انتقال آبيل رويز إلى براجا.

وقالت “سبورت” إن ترينكاو يلعب حاليًا في مركز الجناح الأيمن، لكنه يستطيع اللعب في كل مراكز الهجوم.