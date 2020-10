“برسائل مؤثرة” نجوم الفن ينعون الراحل الممثل والمخرج المغربي عزيز سعد الله

View this post on Instagram

انا لله و انا اليه راجعون ، خبر حزين و صدمة كبيرة لا اعتراض لقدر الله ، فقدت اليوم أخ و صديق عزيز على قلبي و على قلوب المغاربة عامة فنان مسحري و تلفزيوني بحجم وطن ، رحمك الله صديقي عزيز سعد الله و صبرنا الله على فقدانك ، قلبي مع اختي خديجة و عائلته الصغيرة و الكبيرة ، انا لله و انا اليه راجعون..