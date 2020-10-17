برزاني يدين عملية إحراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد

المستقلة/ – دان رئيس إقليم كردستاني نيجيرفان البارزاني، عملية إحراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد ، عادا ذلك عملا تخريبيا .

وقال البارزاني في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم السبت، إن “فئة خارجة عن القانون قامت، صباح اليوم بإحراق مقر فرع الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، وخلال مهاجمة المقر أحرق علم كردستان وصور الرموز الكردية ثم تم رفع علم الحشد الشعبي على المبنى”.

وأضاف :”إننا ندين تلك الهجمة ونعدها عملاً تخريبياً، لأن مهاجمة مقر حزب كان من القوى الرئيسة التي أسهمت في إسقاط الدكتاتورية في العراق، هي بالتالي مهاجمة علی التاريخ النضالي المشترك للكرد والقوى العراقية الثائرة للقضاء على الظلم والدكتاتورية. كما أنها مهاجمة للتعايش السلمي وتقويض للسلم المجتمعي والسياسي ولا تتفق مع مبادئ الدستور والديمقراطية وحقوق الإنسان”.

واوضح البارزاني، أن “قوات البيشمركة والحشد الشعبي والقوات المسلحة العراقية سطّرت تاريخاً مشتركاً جديداً في الحرب علی داعش، ونأمل أن تؤدي هذه الشراكة إلى المزيد من التعاون السياسي في سبيل إنقاذ كل شعب العراق من الأوضاع المتدهورة التي يعاني منها”.

وأشار إلى أنه “لا ينبغي لأي تصريحات أو سجالات في أي مجال أن تخرب هذه الشراكة الجديدة بين قوميات ومكونات العراق الجديد، ويجب أن تستخدم كافة الأطراف الشراكة النضالية الماضية في مساعدة الحكومة الاتحادية العراقية على إقامة إدارة أفضل تخدم شعب العراق”.

ودعا البارزاني، جميع الأطراف إلى “التعامل بهدوء مع هذه الحادثة، وأن تباشر المؤسسات المعنية في الحكومة العراقية بالتحقيقات والإجراءات القانونية بصورة جدية وبسرعة وتقدم المخربين للقانون”.